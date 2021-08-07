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Erzurum'da sağanak yağış...Cadde ve sokaklar göle döndü
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum'da sağanak yağış...Cadde ve sokaklar göle döndü

Erzurum'da sağanak yağış...Cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak yağıştan detay

Su Sağanak Yağış Bild Sağanak Sel 

-Caddelerin göle dönmesi
-Altgeçidin trafiğe kapatılması
-Altgeçitte su boşaltma çalışmaları
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklar yağışın etkisiyle göle dönerken, altgeçit biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Erzurum’da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Altgeçit su birikintisinden dolayı ekipler tarafından trafiğe kapatılırken, cadde de biriken sular nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi. Öte yandan altgeçidin trafiğe açılması için ekipler vidanjör ile su boşaltma çalışmasına başladı.

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