Erzurum'da sağanak yağış...Cadde ve sokaklar göle döndü

-Caddelerin göle dönmesi

-Altgeçidin trafiğe kapatılması

-Altgeçitte su boşaltma çalışmaları

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklar yağışın etkisiyle göle dönerken, altgeçit biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Erzurum’da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Altgeçit su birikintisinden dolayı ekipler tarafından trafiğe kapatılırken, cadde de biriken sular nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi. Öte yandan altgeçidin trafiğe açılması için ekipler vidanjör ile su boşaltma çalışmasına başladı.



