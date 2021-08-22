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Erzurum'da mest eden gün batımı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Erzurum'da mest eden gün batımı

Erzurum'da mest eden gün batımı

Gün batımından detaylar

Gökyüzü Ali Gören 

-Gökyüzü ve güneş detayları
-Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da gün batımının geceyi kızıla boyaması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali görenleri mest etti. Erzurum’da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri ise mest etti. (ÇK-ÖB)
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