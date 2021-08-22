Erzurum'da mest eden gün batımı

-Gökyüzü ve güneş detayları

-Genel detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da gün batımının geceyi kızıla boyaması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali görenleri mest etti. Erzurum’da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri ise mest etti. (ÇK-ÖB)

