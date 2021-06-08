Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da Haziran ayında insan boyu kar

Erzurum’da Haziran ayında insan boyu kar

- Kar kütlesinden detaylar

Haziran Ayı Gesi Hayvan 

-- Vatandaşlardan detaylar
-- Röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'da haziran ayının gelmesine rağmen yüksek rakımlı yerlerde bulunan kar kütleleri henüz erimedi. Sıcak havanın ve kuraklığın sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde göçerlerde karlı dağlarda bulunan yaylalarda hayvanlarını otlatıyor. Erzurum’da son 50 yılın en kurak dönemi yaşanmasına rağmen Erzurum-Tekman yolu Palandöken geçidinde ki yaylalarda adam boyu kar dikkat çekiyor. Sıcak havanın yavaş yavaş etkisini gösterdiği Erzurum’da adam boyu kar kütlesini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken haziranda kar görmenin mutluluğunu yaşıyorlar. 3 bin 200 rakımda temiz havanın ve doğanın tadını çıkartan vatandaşlar sıcak havaya rağmen haziran ayında ilk kez bu kadar büyük kar kütleleri gördüklerini ifade ediyor. (ST-)
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement