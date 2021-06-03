Erzurum’da garip bir hava olayı, görenler gözünü alamadı

- Erzurum’da dün akşam saatlerinde garip bir hava olayı yaşandı. Kentin üzeri kızıla bürünürken, gökyüzünde oluşan manzarayı görenler ise gözlerini alamadı. Erzurum’da dün akşam saatlerinde gökyüzünde yaşanan hava olayı kentin üzerini kırmızıya boyadı. Erzurum’da yaşanan bu garip hava olayını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı izlemeye doyamadı. Gökyüzünde oluşan güzel görüntüler ise kameralara yansıdı. (ÇK-ÖB-Ök-Y)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım