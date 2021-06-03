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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erzurum’da garip bir hava olayı, görenler gözünü alamadı

Erzurum’da garip bir hava olayı, görenler gözünü alamadı

Gökyüzünde oluşan kırmızı renk detayları

Kamera Gökyüzü 

-Evlerden çekilen detaylar

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’da dün akşam saatlerinde garip bir hava olayı yaşandı. Kentin üzeri kızıla bürünürken, gökyüzünde oluşan manzarayı görenler ise gözlerini alamadı. Erzurum’da dün akşam saatlerinde gökyüzünde yaşanan hava olayı kentin üzerini kırmızıya boyadı. Erzurum’da yaşanan bu garip hava olayını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı izlemeye doyamadı. Gökyüzünde oluşan güzel görüntüler ise kameralara yansıdı. (ÇK-ÖB-Ök-Y)
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