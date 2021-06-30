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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum’da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi

Erzurum’da boz ayı 2 yavrusuyla birlikte ilçeye indi

- Ayıların ilçe yakınındaki tarlaya inmesi

( ERZURUM ) - ERZURUM

Ormanlı 


-. İlçenin yakınındaki tarlada çalışan çiftçi ayı ve 2 yavrusunu görüntüledi. Erzurum’un Uzundere ilçesinde bir çiftçi tarlada çalıştığı sırada bir boz ayı ve 2 yavrusunun kendisine doğru geldiğini gördü. Cep telefonuyla bu anları kaydeden tarla sahibi uzun süre ayı ve yavrularının uzaklaşmasını bekledi. Geçtiğimiz hafta Uzundere ilçesinde ormanlık alanda bir ayının bir kişi parçalayarak öldürmesi sonrası ilçeye inen ayılar vatandaşlarda kısa süreliğine panik oluşturdu. (ST-)
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