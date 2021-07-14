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Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu

Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu

Yağmur detayları

Yağmur Akalan Sığınma Sağanak Sel 

-Vatandaşların duraklara ve binalara sığınması
-Yağmurun sele dönüşmesi
-Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da aniden bastıran yağmur cadde ve yollarda sele neden oldu. Yağmurun şiddetiyle şemsiyesi olan bazı vatandaşlar bile bina kenarlarına sığınmak zorunda kaldı. Erzurum’da kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmura yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına ve duraklara sığınmak zorunda kaldı. Evlerinden hazırlıklı olarak şemsiyesiyle çıkan bazı vatandaşlarda dahil bina kenarlarına sığınmak zorunda kaldı. Cadde üzerinde bulunan dükkan çalışanları ise dükkanlarını su basmaması için çek pas ile yağmur sularını temizlemeye çalıştı. (ÇK)
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