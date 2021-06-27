Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
ERZİNCAN - Kemaliye '42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri' için gün sayıyor

ERZİNCAN - Kemaliye '42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri' için gün sayıyor

ERZİNCAN - Kemaliye "42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" için gün sayıyor - Kemaliye ilçesi (Drone) - Buse Jamp atlayışının yapıldığı Karanlık Kanyon (Drone) - KEMAV Başkanı Ferudun Çelikmen ile röportaj - Sporcuların kayalıklarda bulunan demir basamakları tırmanarak atlayış noktasına çıkması (Drone) - Sporcuların Wingsuit (Yarasa atlayışı) yapmaları - Yarasa adam atlayışı yapan sporcular - Sporcuların kamerasından atlayış görüntüleriKemaliye "42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" için gün sayıyorERZİNCAN (AA) - UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Erzincan 'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 42. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, 1 - 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.Tarihi yapılarıyla birçok medeniyetin izlerini taşıyan Kemaliye, uluslararası festival ve organizasyonlarla yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) bu yıl 42'ncisi düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'ne ev sahipliği yapacak olan ilçe, "Buse Jamp" ve "Wingsuit" (yarasa atlayışı) yapan ekstrem sporcuların yanı sıra su sporları, doğa yürüyüşü ve dağcılık gibi farklı aktiviteleri gerçekleştirecek doğa tutkunlarını ağırlayacak.KEMAV Başkanı Dr. Ferudun Çelikmen, AA muhabirine, Kemaliye'nin, Erzincan 'dan dünyaya açılan turizm kapısı olduğunu söyledi.

Kemaliye'nin doğası ve wingsuit atlayışlarıyla dikkati çektiğini belirten Çelikmen, şöyle konuştu:"Kemaliye doğa sporların başkenti haline gelmiş durumda. Erzincan 'ın turizmdeki vitrini. Şenliklere bu sene özellikle yurt dışından Amerika ve Fransa'dan çok ünlü sporcular gelecek. French Fries diye bilinen Dubai'de motor takarak ekstrem sporu yapan sporcular burada wingsuit (yarasa atlayışı) yapacaklar. İlçenin batısında bulunan ve wingsuit atlayışlarının gerçekleştirildiği 'cennete açılan kapı' olarak adlandırılan sabit atlama rampasına çıkmak için sarp kayalıklara via ferrata parkuru oluşturuldu. Buraya 570 demir basamaktan oluşan via ferrata parkuru ile çıkılıyor. Sporcular buradan wingsuit atlayışı yaparak Karasu Nehri'nde yüzen platforma iniyor. Baya zor bir rota. Geçen yıl yaptığımız gibi bu yıl da yine sporcular belirlenen hedefi geçecekler. Ümit ediyorum ki doğaseverler, ekstrem sporu sevenler Kemaliye'deki bu müthiş gösteriyi izlemek için buluşacaklar."Çelikmen, organizasyon kapsamında ekstrem sporlarının yanı sıra, doğa yürüyüşü, akarsu sporları, dağcılık ve dağ bisikleti gibi farklı aktivitelerin düzenleneceğini ifade etti.

Su Sporları Yurt Dışı Uluslararası Başkent Festival 

İlgili Foto Galeriler
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement