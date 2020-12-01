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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ERZİNCAN - Jandarmadan yaralı kızıl şahine şefkat eli

ERZİNCAN - Jandarmadan yaralı kızıl şahine şefkat eli

- Yaralı şahinin jandarma ekipleri tarafından DKMP Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi - Yaralı şahinden görüntülerJandarmadan yaralı kızıl şahine şefkat eliERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri yaralı buldukları kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.Merkeze bağlı Saztepe mevkiindeki Ekşisu Sazlığı etrafında arazide devriye görevi yapan Erzincan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler koruma altında bulunan kızıl şahini arazide yaralı halde buldu.Devriye araçlarının yanına getirilen yaralı şahin su içirilip ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Burada yapılacak ilk tedavi sonrası yaralı kızıl şahin, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderileceği bildirildi.

Jandarma Bild Bulduk Trol 

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