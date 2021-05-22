Erzincan dolu yağışıyla beyaza büründü

- Dolu yağışı - Vatandaşın yağan doluları eline alması - Yağış sonrası yerlerin beyaza bürünmesiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da kısa süreli yağan dolu, il merkezini beyaza bürüdü.Kentte aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, dolu yağışına dönüştü.Kısa süre devam eden dolu nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar beyaza büründü.Sağanak ve dolu köylerde de etkili oldu.
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