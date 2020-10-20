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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Erzincan’da sonbaharda renk cümbüşü

Erzincan’da sonbaharda renk cümbüşü

- Droneyle havadan sonbahar görüntüleri

İhlas Muhabir İlkbahar Sonbahar 

-- Aktüel detay ve genel görüntüler
-- Röportaj ve detaylar

( ERZİNCAN - DRONE) ERZİNCAN

- Erzincan’da sonbaharın gelmesiyle dağlarda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü. Erzincan - Gümüşhane sınırında Ahmediye mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.
Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri mest ediyor. Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor. Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor. Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.
Sonbahar ile yaşanan doğal güzellikler, İhlas Haber Ajansı muhabirince drone ile havadan görüntülendi. (AA-AA)
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