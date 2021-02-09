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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Erzincan’da kış ayında yaz havası

Erzincan’da kış ayında yaz havası

- Ekşisu Sazlığından havadan görüntüler

Uttu Allah Göçmen Kuşlar Kışla Göçmen Kuş 

-- Aktüel ve detay görüntüler
-- Erzincan merkezden vatandaş görüntüleri
-- Röportaj ve detaylar

( ERZİNCAN - DRONE)- Binlerce göçmen kuşun mesken tuttuğu Ekşisu Sazlığı’nda kuraklık havadan görüntülendi ERZİNCAN

- Önceki yıllar kara kışın hüküm sürdüğü Erzincan’da, Şubat ayında adeta yaz havası yaşanıyor. Üreticileri kuraklık endişesi sararken suların çekildiği, binlerce göçmen kuşun mesken tuttuğu Ekşisu Sazlığı havadan görüntülendi. Erzincan’da gündüz saatlerinde adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına riayet ederek banklarda oturup D vitamini eksikliğini gidermeye çalışıyor. Bu sene havaların oldukça sıcak gittiğini belirten vatandaşlar, “Önceki yıllar bu aylarda metrelerce kar olabiliyordu. Mevsimler değişti. Bu ayda Erzincan’da yazdan kalma günler yaşıyoruz. Hava oldukça sıcak. Yazın inşallah kuraklık baş göstermez” ifadelerine yer verdi. Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve "ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilen bölge, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapan Erzincan’daki Ekşisu Sazlığında yaşanan kuraklık nedeniyle suların çekilmesi droneyle havadan görüntülendi. Dünyada, nesli tehlike altında olan kuş türlerinin kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı sazlık bölge, göçmen kuşlar için doğal bir koruma alanı oluşturuyor. Kuş türlerinin arttığı alanda yapılan gözlemlerde, turna gibi bazı göçmen kuşların, elverişli iklim şartları, güvenli ortamın varlığı ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgede yerleşik yaşama geçtikleri tespit edildi. (AA-AA)
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