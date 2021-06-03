Erzincan’da Esence Dağı'na Haziran Ayı'nda kar yağdı
- Esence Dağının zirvesinin beyaza bürünmesi
-- Konuşma ve dağda karlar arasındaki suda yüzen vatandaş
( ERZİNCAN ) ERZİNCAN
- Erzincan’da 3 bin 549 rakımlı Esence Dağının Keşiş Tepesi zirvelerine Haziran ayında kar yağdı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği Erzincan’da yağmur yağışının ardından gece Esence Dağına kar yağdı. Erzincan Ovası çiçeklerle donanırken, yüksek kesimleri ise beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Erzincan’ı çevreleyen Esence Dağı’nın beyaz örtüyle kaplanması güzel görsel oluşturdu. (AA-AA
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