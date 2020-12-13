ERZİNCAN - 6 köy yolu ulaşıma kapandı

- İl Özel İdaresi ekibinin yol açma çalışması Erzincan 'da 6 köy yolu ulaşıma kapandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Kentte yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Refahiye'de 5, Kemaliye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.
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