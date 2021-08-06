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Erzin'de 3 mahalle birleşerek yağmur duası yaptı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzin'de 3 mahalle birleşerek yağmur duası yaptı

Erzin'de 3 mahalle birleşerek yağmur duası yaptı

Dua edilmesi

Koronavirüs Yağmur Yangın Yağmur Duası Koronavirüs 

-Vatandaş detayı
-Vatandaşların dua sonrası yemek yemesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da 3 mahallede yaşayan vatandaşlar birleşerek yağmur duası yaptı. Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Başlamış, Kızlarçayı ve Kuyuluk Mahallesi halkı birleşerek yağmur duası yaptı. Yağmur duası için, ikindi namazı sonrası Kur'an okunup, dualar edildi. 3 mahalle muhtarı yaptığı ortak açıklamada, uzun zamandan beri yağmayan yağmur, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ve ülkenin dört bir tarafında çıkan yangınları biran önce sönmesi için bu kararı aldıklarını söyleyerek, “Allah yapılan dualarımızı kabul etsin. Ormanlarımızı yakarak gözdağı vermek isteyen, ülkemizi kaosa sürüklemeye çalışan kötü niyetli kişiler için 3 mahalle sakinleri olarak güç birliği oluşturduk” açıklamasında bulundular. Yağmur duasına; Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, AK Parti Erzin İlçe Başkanı Orhan Soylu Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Başlamış Mahalle Muhtarı İbrahim Kurt, Kızlarçayı Mahalle Muhtarı Ziya Altuğ, Kuyuluk Mahalle Muhtarı İsmet Küpeli ve 3 mahalle sakinleri katıldı.
(ELF-Y)
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