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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eriklice Düzü Göledi dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Eriklice Düzü Göledi dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Tokat'ta donan gölet havadan görüntülendi

Cezbe Kalaba Alabalık Uttu Allah 

-Kartpostallık manzaraların oluştuğu gölet
-Donan gölet üzerinde yürüyen kişi
-Yöre sakinleri ile röp

( TOKAT - DRONE) TOKAT

- Tokat'ın Reşadiye ilçesinde donan göletin oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh beldesinde bulunan Eriklice Düzü Göleti tamamen buz tuttu. Donan gölet üzerinde yürünebilir hale gelirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Çam ağaçlarını çevrelediği göletin eşsiz doğa manzarası havadan görüntülendi. Belde sakinlerinden Ali Kaya, göletin doyumsuz manzaralar oluşturduğunu ifade ederek, “Kar fazla yağmadı, normalde bu mevsimde buralara çıkma şansımız olmuyordu. Kar az yağdığı için göletin bulunduğu mesire alanına gelebildik. Manzarası harika, kartpostallık görüntüler oluşuyor” dedi.
Yöre sakinlerinden Ramazan Kabataş ise göletin yaz-kış doğası ile insanları cezbettiğini belirterek, “Buraya fırsat bulduğumuz zamanlar geliyoruz. Çok huzurlu güzel bir yer. Büyükşehirlerde insanlar şehir hayatından bıkmış durumda. 3-5 gün izni olanlar tatil yapmaya gelenler direkt buraya geliyor. Yaz aylarında burası çok kalabalık oluyor. Bu sene pandeminden dolayı sıkıntı oldu. Bu süreç biter güzel şeyler olur inşallah” diye konuştu.
(Nİ-GF-
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