Ergene taştı, sarı alarm verildi

- Trakya’da etkili olan sağanak yağışların yanı sıra yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı, nehirlerin debileri yükseldi. Ergene Nehri’nin debisi 1 günde 5 kat artarak 175 metreküpe ulaştı. DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü, Ergene Nehri için sarı alarm uyarısında bulundu. Ergene Nehri, taşarak çevresindeki tarım alanlarını sular altında bıraktı.
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