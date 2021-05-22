Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erciş caddeleri çiçeklerle süsleniyor

Erciş caddeleri çiçeklerle süsleniyor

Çiçek yerlerinin hazırlanma görüntüleri

-Çiçeklerin dikilme görüntüleri
-Çiçeklerin dikilmiş görüntüleri

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş Belediyesi, sağlıklı bir ortam ve yaşanılabilir bir çevre için caddeleri çiçeklerle süslüyor. İlçenin daha yaşanabilir olması için çalışmalarına devam eden Erciş Belediyesi, tesis ettiği yeşil alanların ve parkların düzenlenmesinde kullanılmak üzere 30 bin adet çiçek üretti. İlçenin güzel görünmesi amacıyla alınan mevsimlik çiçeklerin Mayıs ayı içerisinde ilçedeki park, bahçe ve refüjlere ekileceğini belirten Erciş Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Muhammet Can, belediye bünyesinde 30 bin adet çiçek ürettikleri ifade ederek, “Özellikle merkez girişlerin daha canlı ve peyzaj anlamında daha güzel görünmesi için çiçeklendirme çalışmaları yapıyoruz. Buradan bize destek olan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’na, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement