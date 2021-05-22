Erciş caddeleri çiçeklerle süsleniyor

-Çiçeklerin dikilme görüntüleri

-Çiçeklerin dikilmiş görüntüleri



( VAN ) VAN



- Van’ın Erciş Belediyesi, sağlıklı bir ortam ve yaşanılabilir bir çevre için caddeleri çiçeklerle süslüyor. İlçenin daha yaşanabilir olması için çalışmalarına devam eden Erciş Belediyesi, tesis ettiği yeşil alanların ve parkların düzenlenmesinde kullanılmak üzere 30 bin adet çiçek üretti. İlçenin güzel görünmesi amacıyla alınan mevsimlik çiçeklerin Mayıs ayı içerisinde ilçedeki park, bahçe ve refüjlere ekileceğini belirten Erciş Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Muhammet Can, belediye bünyesinde 30 bin adet çiçek ürettikleri ifade ederek, “Özellikle merkez girişlerin daha canlı ve peyzaj anlamında daha güzel görünmesi için çiçeklendirme çalışmaları yapıyoruz. Buradan bize destek olan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’na, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



