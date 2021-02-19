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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Enerji timlerini dondurucu soğuk ve kar durduramıyor

Enerji timlerini dondurucu soğuk ve kar durduramıyor

Enerji timlerinin çalışmaları detay

Hava Sıcaklığı Paletli Araç Kar Yağışı 

-Paletli araçlarla bölgeye gitmeleri detay
-Arıza olan direğe çıkıp arızanın giderilmesi detay

( SİVAS )- Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta ÇEDAŞ’ın enerji timleri 6 köyün elektriksiz kalmaması için paletli araçla bölgeye ulaşarak arızayı giderdiler SİVAS

- Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta ÇEDAŞ’ın enerji timleri 6 köyün elektriksiz kalmaması için paletli araçla bölgeye ulaşarak arızayı giderdiler. Sivas’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışıyla birlikte kendini hissettiren fırtınada il genelinde birçok elektrik arızasına neden oldu. Elektrik arızalarına anından müdahale eden ÇEDAŞ’ın arıza giderim personelinden oluşan enerji timleri, olumsuz hava şartları altında kırsal bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere paletli kar araçları ile ulaşan timler metrelerce yükseklikteki direklere çıkarak arızalara çözüm üretmeye çalışıyor. Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Karaçayır Köyü mevkiindeki kar yağışı ve fırtına sebebiyle elektrik arıza oluştu. Ekipler, yoğun kar ve fırtına sebebiyle Karaçayır Grubu Enerji Nakil hattında oluşan arızaya paletli kar araçlarını kullanarak ulaştı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu ve hava sıcaklığının -15 dereceyi bulduğu bölgede ekipler 12 metre yüksekliğindeki direğe çıkarak arızaya müdahale etti. Soğuk ve fırtınaya rağmen enerji nakil hattındaki sorunu çözümleyen ÇEDAŞ’ın enerji timleri, enerji nakil hattında yaptıkları çalışma ile 6 köyün karanlıkta kalmasını engelledi.
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