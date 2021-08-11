Endemik bitkiler arasında unutulmaz yolculuk

-- Bahçede buluna hayvanlardan detaylar

-- Ziyaretçi Röp.

-- Oyun oynayan çocuklar detaylar

-- Fotoğraf çektiren aileler detay

-- Çiçeklerden detaylar



( GAZİANTEP )- Gaziantep’te, Botanik Bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor GAZİANTEP



- Gaziantep’te, 2009 yılında kurulan ve içerisinde 17 bin metrekare alanda kurulan Botanik Bahçesi, bine yakın türden oluşan bitkileriyle ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Yüzlerce endemik bitki ve ağacı bir arada gören ziyaretçiler, maviden yeşile uzanan manzaraların yer aldığı botanık bahçesinde unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin ve dünyanın floralarında bulunan bitkilerin canlı koleksiyonunu oluşturmak ve tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Botanik Bahçesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e ailesiyle birlikte gezmeye gelen Furkan Ağdeniz, Botanik Bahçe’nin özellikle çocuklar açısından çok önemli bir alan olduğuna dikkat çekti. Ağdeniz, “Burayı çok güzel dizayn etmişler. Çocuklarımızı apartman hayatından uzaklaştırıp doğayla buluşturmak için çok güzel bir yer. Hayvan görüyorlar, toprakla temas ediyorlar. Onun için burayı tercih ettik. Onlar da çok memnun kaldılar” dedi.

Belçika’dan ailesiyle birlikte gelen ve Botanik Bahçeyi ziyaret eden Esengül Yılmaz, alanı çok beğendiklerini belirterek, “Botanik Bahçesi’ni çok beğendik. Çocukları düşünmeleri ve çocuklar için aktiviteler koymaları çok hoşuma gitti. Birazdan keşfedeceğiz. Toprakla ve doğayla bütün olmasını alışmasını sağlamışlar. Çok beğendim, çok tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. “Önceden bir taş yığınıydı, şimdi yemyeşil” Yapılan çalışmalarla Gaziantep’in yeşil bir kent haline geldiğine değinen Güler Mazmahur, “Yeni keşfettim burayı, önceden varmış burası ben bilmiyordum. Çok beğendim doğayla yeşillik, çok hoşuma gitti. Önceden bir taş yığınıydı Gaziantep, şimdi yeşillikler içinde, çok güzel. Çok mutlu oluyoruz biz de böyle olunca. Aktivite açısından çocuklar için büyükler için birçok şey var. Torunlarım hayvanları çok seviyor mesela, onları gördüler. Hem de toprakla oynamayı seviyorlar” diye konuştu.

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