Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
En kıymetli yuva

En kıymetli yuva

-Tabela drone detay

Kuş Yuvası Ay Yıldız 

--Yuva detay
--Vatandaş röp

( SİVAS ) -- Kavşakta bulunan Türk bayrağı figürlü levhanın yıldız kısmında bulunan kuş yuvası görenlerin dikkatini çekiyor SİVAS

- Kavşakta bulunan Türk bayrağı figürlü levhanın yıldız kısmında bulunan kuş yuvası görenlerin dikkatini çekiyor. Sivas Belediyesi geçtiğimiz yıllarda Kılavuz Mahallesinde bulunan bir kavşağa Ay-Yıldız figürlü tabela yaptı. 8 metre yüksekliğinde ki Ay-Yıldızlı levha vatandaşların büyük beğenisi toplamıştı. Ay-Yıldız figürünün yıldız kısmına bir kuş yuva yaptı. Bayrak figürünün içerisindeki yuva tabela kadar dikkat çekti. Vatandaşlar kuşun yuvasını bayrak içerisinde yapmasının anlamlı olduğunu ifade ettiler. “O da bayrağımızı sevmiş’’ Zeyno Kuruçay isimli vatandaş kuşunda bayrağımızı sevdiğini dile getirip, "Ağaçlara yapmıyorlar ay yıldızın üzerine yapıyorlar. Ağaç bulamadılar galiba kuşlarda denk geldikleri yere yuva yapmaya başladı.
Görüntüsü ilginç Ay-Yıldız olduğu için başka yere yapmamışlar gelmiş oraya yapmışlar demek ki o da Türkiye’yi seviyor. Ağaca yapmamış o da bayrağımızı sevmiş o yüzden bayrağın üzerine yapmış” dedi.
(MK-GF-
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı