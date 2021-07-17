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‘En iyi yaş kayısı’ yarışması yapıldı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
‘En iyi yaş kayısı’ yarışması yapıldı

‘En iyi yaş kayısı’ yarışması yapıldı

kayısılardan detaylar

Kuru Kayısı Beraberlik Altın Yumurta Tarım Ürünü Başkent 

-katılımcılardan detaylar
-Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan
-Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
-dereceye girenlerin detayları
-toplu fotoğraf çekimi

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya 24. Uluslararası Kayısı ve Kültür-Sanat Festivali Kapsamında. Sanat merkezinde gerçekleşen yarışmaya, üreticiler büyük ilgi gösterdi. Düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İlçe Belediye Başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri, STK’lar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.
Törende ilk olarak söz alan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ın selamlama konuşmasının ardından söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, kayısı festivalinin önemine vurgu yaparak, “Festivallerin amacı o ülkeyi tanıtmak, ili tanıtmaktır. Diğer bir amacı ise yapıldığı yerde birlik beraberlik dayanışma ruhunu dinamik hale getirilmesini sağlamaktır. Kayısı Malatya için önemli bir tarım ürünüdür. Biz Malatya’yı tanıtırken kayısının başkenti olarak tanıtıyoruz ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 75’ini Malatya'da gerçekleştiriyor. Güneşin altın yumurtası olarak bilinen kayısımız Cenabı Allah’ın bize bir lütfudur” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından toplam 145 üreticinin katıldığı yarışmada en iyi yaş kayısı Akçadağ ilçesinden seçildi. İki birincinin çıktığı yarışmada dereceye giren üreticilere ise ödüllerinin akşam düzenlenecek programda verileceği öğrenildi.
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