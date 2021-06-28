Emekli profesör, kekik bitkisinden mantar ve böcekler üzerinde etkili bitkisel ilaç geliştirdi

-İlacın tanıtımı

-Oktay Yeğen ile Röportaj

-Oktay Yeğen'in evinin balkonunda yetiştirdiği organik sebze



( ANTALYA -ÖZEL)- Açıkta bırakılan kekik yağının bir süre sonra renk değiştirdiğini fark edip çalışmalara başladı- Yaptığı analizler sonucu kekik yağıyla beslenen bir bakteri türü tespit etti ANTALYA



- Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Yeğen tamamen doğal maddeler kullanarak fermantasyona tabi tuttuğu mikroorganizma geliştirdi. Prof. Dr. Yeğen, mikroorganizmanın zeytin ağaçlarındaki mantar (vercitillium) hastalığının tedavisinde, meyve sebzelerdeki tüm hastalıklarda kullanılabileceğini söyledi.



Prof. Dr. Oktay Yeğen, yoğun araştırmalar sonucu geliştirdiği hem bitkilerdeki mantara, hem de zararlı böceklere karşı kullanılan ve kekikten imal ettiği organik ilacın, tarım sektöründe çok önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi.



Ziraat Fakültesinden 1964 senesinde mezun olup, 4 yıl süren yüksek lisansını Almanya’da tamamlayan Prof. Dr. Oktay Yeğen, kekik ve benzeri bitkilerin insanlar gibi diğer organizmalar üzerinde de etkili olabileceğinden yola çıkarak çalışmalara başladı.

Açıkta bırakılan kekik yağının bir süre sonra renk değiştirdiğini fark eden Oktay Yeğen, yaptığı analizler sonucu kekik yağıyla beslenen bir bakteri türü tespit etti. Ardından bu bakteriyi tamamen doğal ortamda, tabii bitkilerle uygun şartlar ve farklı yöntemlerle besleyip geliştirerek fermantasyona tabi tutan Prof. Dr. Yeğen, hazırladığı mikroorganizmayı bitkilerdeki mantar hastalığı böcekler üzerinde denedi. Yeğen, hazırladığı ilacın etkisinin beklenilenden daha iyi olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Yeğen, “Mikroorganizma böcekler ve onların yumurtaları ile mantarların üzerinde bulunan ve gelişmesini sağlayan 'kitin' tabakasını parçalayarak yok ediyor” dedi.

Mikroorganizmanın ana besin maddesinin kekik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yeğen, doğada bol miktarda bulunan kekiğin ilaç yapımında kullanılabilmesi için Cavracrol seviyesinin yüzde 60’ın üzerinde bulunmasının şart olduğunu söyledi.



Yeğen, "İlacın çalışma sistemi ise oldukça basit. Fermantasyona tabii tutulan mikroorganizma indol asitek asit ve kitinaz enzimleri salgılıyor. Kitinaz, böcekler ve lavraları ile mantarlar üzerinde bulunan ve kitin adı verilen koruyucu tabakayı parçalıyor. Enzim, mevcut böcekleri hasta ederek yaşam süresini kısaltırken, yumurtaların çıkmasına engel oluyor. İndol asetik asit ise bitkilerde hormon görevi görüyor. Yeni köklerin oluşmasını sağlayarak, bitkiyi canlandırıyor, aktive ediyor” dedi.

Kekikten imal ediliyorOrganik tarımda kullanılan bitki koruma ilacını kekikten imal ettiğini anlatan Yeğen, “Kekikten imal ettiğim Aksebio-Agri ismini verdiğim tarımsal bitki koruma ilacı hem topraktan, hem yapraktan hem de depo hastalıkları ve zararlıları için uygulanılabilir meyve sebzelerde organik tarımlarda kullanılan bir ilaçtır. Bu ilaç organik tarımda kullanılıyor. Sebze ve meyvede kalıntı bırakmıyor. Hem hastalıklara hem zararlılara etkilidir. Bu belirli şekilde kullanılır. Virüs bakteri ve böceklere karşı oldukça etkilidir. İçinde kitinaz yapan bir bakteri bulunmaktadır. Bu ürün her çeşit sebzelerde ve meyvelerde görülen hastalık ve zararlılara karşı kullanılabilir. Hem de bitkiler için zehir değil, kalıntı bırakmayan kekikten imal edilmiş bir aparattır. Bunun içinde iyi huylu bakteri vardır. Bu kitinaz dediğimiz bir ürün çıkartıyor. Aynı zamanda bitkilerde bitkileri geliştirici bir doğal hormon çıkartıyor. Bu ilaç sulandırılarak meyvelere ve sebzelere topraktan ve yapraktan verilir. Domateste bulunan tuta hastalıklarına karşı organik ilaçtır. Bu ilaçla tamamen organik ürün yetiştiriliyor. Organik tarım yapan çiftçiler ise oldukça memnun” diye konuştu.



