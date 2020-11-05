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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Elma ağaçları kasımda çiçek açtı - ERZİNCAN

Elma ağaçları kasımda çiçek açtı - ERZİNCAN

- Çiçek açan elma ağacı - Bahçe sahibi Ali Çimen'in konuşması - Köy sakinlerinden Hanefi İlter'in konuşması Erzincan 'da elma ağaçları kasımda çiçek açtıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da kasım ayında çiçek açan elma ağaçları şaşkınlık yarattı.Kent merkezine bağlı Hacıali Palangası köyünde oturan Ali Çimen'in bahçesindeki elma ağaçları çiçek açtı.Elma ağaçlarının sonbaharın sonuna doğru çiçek açtığını gören vatandaşlar ağaç ile öz çekim yapıp sosyal medyada paylaştı.Bahçe sahibi Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu durum nedeniyle şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Gerçekten çok şaşkınım. Normalde ağaçlar baharda çiçek açar ancak sizlerin de gördüğü gibi kasım ayında ağaçlarımız çiçek açtı. Daha önce televizyonlardan bu tarz haberler duymuştuk." dedi.
Köyde yaşayan 86 yaşındaki Hanefi İlter ise ömründe böyle bir şey görmediğini belirterek, şaşkınlığını ifade etti.

Sosyal Medya Televizyon Muhabir Çekim Sonbahar 

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