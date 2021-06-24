Elazığ semalarında dolunayın görsel şöleni

-Kent ile Ay'dan detay

-Vatandaşlar ile röportaj

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Gün batımı ile birlikte Elazığ’da ortaya çıkan dolunay görsel şölen sundu.Dolunayın gün batımı ile ortaya çıkan görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Kentte havanın açık olması kızıl renge bürünen dolunayı vatandaşların çıplak gözle izlemesine de olanak tanıdı. Dolunayın gökyüzünde oluşturduğu kızılımsı renk görsel şölen sunarken, bazı vatandaşlar da izlemenin keyfini çıkardı.Sıra dışı bir doğa olayına tanıklık ettiğini dile getiren vatandaşlardan Burak Karabulut, "Böyle ay çıktığı zaman akşamları izlemeyi çok seviyorum. Şuanda sanki güneşi kıskanıp da çıkmış gibi bir hava veriyor. Güzel bir doğa olayı, biz de izliyoruz. Rengi ilk çıktığında kızıl sonradan açılmaya başladı.

Şuan bekliyoruz daha neler çıkacak diye. İnşallah bulutlar önünü kapatmaz da doya doya izleriz” dedi.



