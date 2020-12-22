Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Elazığ güne karla uyandı

Elazığ güne karla uyandı

-kent geneli detay

Yağmurlu Dolar Allah Sevindik Kar Yağışı 

--kar yağması
--vatandaşların karda ilerlemesi
--parklarda ve caddeler kar detayı
--vatandaş röp

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ'da sabaha karşı etkisinin arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne karla uyandı. Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Elazığ'da gece saatlerinde yağmurla karışık kar şeklinde kendini göstermeye başladı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kar, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar güne karla uyanırken, yağışın devamını diledi. Uzun süredir Türkiye olarak yağış beklediklerini belirten vatandaşlardan Musa Özdemir, “Sabaha karla uyandık ve çok sevindik. Rabbim rahmetini ve bereketini üzerimize yağdırsın. İnşaallah bereketli olur. Çiftçimiz uzun zamandır yağmur bekliyordu. Barajlarımız gerçekten su noktasında büyük düşüşler yaşadı. Bu yağışlar inşallah devam eder ve barajlarımız dolar”dedi.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada da:” Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerde kar yağışlı, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı olması bekleniyor”denildi. (CK-HIV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement