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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da yapılan deprem konutları görüntülendi

Elazığ’da yapılan deprem konutları görüntülendi

Konutların drone görüntüleri

( ELAZIĞ -DRONE) ELAZIĞ

Deprem Konutları Deprem Bild 


- Elazığ’da geçtiğimiz yıl bugün yaşanan 6.8’lik depremin ardından kentte yapımına başlanan 20 bin konuttan, tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilenlerle, inşası süren konutlar drone ile görüntülendi. Geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan yaklaşık 3 bin konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kısa süre içerisinde 5 bin konutunda kurasının çekileceği kentte geriye kalan 12 bin konutun ise parça parça bu yılın ortasına kadar teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Elazığ’a gelerek teslim edeceği tamamlanan ve yapımları süren konutlar drone ile tek tek görüntülendi.
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