Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ'da sular çekildi barajı besleyen koca nehir dereye döndü

Elazığ'da sular çekildi barajı besleyen koca nehir dereye döndü

-drone ile detay

Tarım Yağmur Duası Uttu 

--nehirden ve kurak topraktan detay
--Vatandaşlar röp
--genel ve detay

( ELAZIĞ - DRONE) ELAZIĞ

- Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kurak giden mevsim şatları nedeniyle Keban Baraj Gölü'nü besleyen Murat Nehri adeta dereye döndü. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da yıl boyunca istenilen yağış alınamadı. Elazığ'da özellikle Keban Baraj Gölü'nü besleyen Murat Nehri dereye dönüştü. Elazığ-Bingöl yolu üzerinde bulunan Muratbağı köyü sakinlerinin balıkçılık yaparak geçindiği Murat Nehri gölünün neredeyse tamamen çekilmesiyle, tekneleri de artık suya inemez oldu. Yazın bir kısmı çekildiği için bölgede daha önce tarım yapan köy sakinleri, şimdi suyun tamamen dereye dönüştüğünü aktardı. Keban Baraj Gölü'nde de su seviyesinin düştüğü ancak üretim için her hangi bir olumsuzluk seviyesinde olmadığı aktarıldı. Kış mevsimi yağışlı geçerse, nehrin bahar aylarında tekrar yükselmesinin beklendiği aktarıldı. Nehirde suyun kalmadığını belirten balıkçı Özgür Deniz, “Nehir bir dereye döndü. Balıkçılıkla uğraşıyoruz ve balıkta yok. Ne yağacağız bilmiyoruz. Su köyün dibine geliyordu. Bayağı su vardı. Şuan içmeye bile zor buluyoruz. 1 kilometreden fazla düştü. Burası barajdı. 25 tane teknemiz vardı. Şuanda 2 tane teknemiz bile çalışamıyor. Birde yukarında barajı tuttular salmıyorlar. Su olmayınca tekneler ve balıkçıla yatıyor. Göl parası öde ama balık yok. Bu mevsimde buralarda çok yağmur vardı ama şimdi yok. Son 1 senedir yağmur yağmıyor. Bizde yağmur duasına çıkacağız. Yurt genelinde yağmur yok” dedi.
Tüm ülkede yağış olmadığını ve kurak geçtiğini aktaran köy sakinlerinden Tuncay Yıldırım ise “Bizim burada kuraklık var. Elazığ’ın her yerinde baraj var ama şuanda hepsi kurumuş. Normalde suyun olması lazımdı. Eğer yağış olursa su Nisan ayında şişer. Bu sene yağış olursa olur olmazsa böyle kalır. Şuanda tam zeminde zaten. Normalde köye kadar gelirdi” diye konuştu.
(CK-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement