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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi

Elazığ’da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi

drone görüntüsü

( ELAZIĞ -DRONE) ELAZIĞ

Artçı Deprem Deprem 


- Elazığ’da bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından son 7 saat içerisinde 44 artçı deprem meydana geldi. Elazığ’da saat 9.37’de yerin 15 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 7 saat içinde en büyüğü 2.7 ve en küçüğü 1.0 olmak üzere toplam 44 artçı deprem meydana geldi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar görmüştü.
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