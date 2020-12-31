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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da sis görsel şölen oluşturdu

Elazığ’da sis görsel şölen oluşturdu

Gün batımı ve yoğun sisin etkili olduğu binalardan detay

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-Güneş ile yoğun sisten detay
-Sisin etkili olduğu yüksek kesimlerdeki binalardan detay
-Genel ve detaylar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da etkili olan sis yüksek yapıları içine aldı, gün batımıyla birlikte görsel şölen oluşturdu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı yaptığı sis Elazığ’da etkili oluyor. Sis 2 gündür etkisini sürdürürken kent merkezinin belli bir bölümü adeta kayboldu. Sadece yüksek kesimlerde yüksek binaların görülebildiği yoğun sis ile gün batımı ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevreleri'nde sisin etkili olacağını bildirdi. (RY-HİV-Y)
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