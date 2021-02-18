Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ'da kar etkili oldu, 101 köy yolu kapandı

Elazığ'da kar etkili oldu, 101 köy yolu kapandı

Elazığ'da kar manzaraları

Güzergah Kar Temizleme Köy Yolları Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Belediye ekiplerini merkezde kar temizlemesi
-Genel ve detaylar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da kar yağışı gece etkisini gösterdi, şu ana kadar 101 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent genelinde şu ana kadar merkeze bağlı 5, ilçelerden Arıcak, Alacakaya, Baskil, Palu, Maden ve Sivrice'de 10'ar, Karakoçan'da 20, Keban'da 4, Kovancılar'da ise 12 olmak üzere toplam 101 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı "Karla Mücadele" ekiplerinin sabahın erken saatlerinden itibaren çalışma başlattığı bildirildi.
Öte yandan, kent merkezinde de etkili olan kar şehri beyaza bürürken, belediyeye bağlı ekipler sahada çalışmalara başladı.
Ana güzergahlar başta olmak üzere yoğun olarak kullanılan noktalar kardan kısa sürede temizlendi. Meteoroloji ise Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ve yüksek kesimlerinde yer yer gerçekleşen kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar tipi, çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunasını istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Yurttan Kış ManzaralarıYurttan Kış Manzaraları
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı