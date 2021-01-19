- Elazığ'da kar, bir gecede 441 köy yolunu kapattı

-Ekiplerin yol açma çalışması

-Genel ve detaylar



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 549 köyden, 441'inin yolu ulaşıma kapandı. Meteorolojinin uyardığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi geceden itibaren Elazığ genelinde etkili oldu.Kent merkezinde yaklaşık 15 santime ulaşan kar kalınlığı, yüksek rakımlı bölgelerde 40 santime kadar çıktı. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte merkeze bağlı 70, ilçelerden Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 7, Baskil'de 58, Maden'de 28, Karakoçan'da, Keban'da 30, Kovancılar'da 70, Palu'da 35 ve Sivrice'de 45 olmak üzere toplam 441 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı "Karla Mücadele" ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

Yoğun kar yağışının devam ettiği kent merkezin de ise belediye ekipleri tuzlama ve temizlik çalışması yaparken, Harput Mahallesi'yle bağlantısı bulunan köylerin yollarını açmaya başladı.

Öteyandan, meteoroloji kar yağışının süreceğini, hava sıcaklığının da mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında olacağını bildirerek uyarıda bulundu. (CK-HİV-



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