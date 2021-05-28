Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü

Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü

Fırtına ve rüzgardan görüntü

Gard 

-ağaçlardan görüntü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü. Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’nün uyarasının ardından kuvvetli rüzgar ve fırtına Elazığ'da etkili oldu. Etkili olan fırtına nedeniyle merkeze bağlı Kaplıkaya köyünde bazı bahçelerde ağaçlar yerinden sökülüp devrildi. Ayrıca bir çok meyve ağacının da zarar gördüğü belirtildi. Kent merkezinde de etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer toz bulutları oluştu.
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement