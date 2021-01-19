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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Elazığ’da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

Elazığ’da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

Sürünün görünmesi

Kaçış Kar Yağışı 

-Sürünün drone ile takibi
-Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da karla kaplı doğada domuz sürüsünün kaçışları drone ile görüntülendi. Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ’da da kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezi ile ilçeler beyaza büründü. Beyaza bürünen Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü mevkiinde yüksek rakımlı bölgede bir drone pilotu domuz sürüsünü görüntüledi. Keban Baraj Gölü’nün üst kısmında karla kaplı doğada domuzları gören drone pilotu uzun süre onları yakından takip etti. Yaklaşık 30 civarında olan sürü uzun süre doğada koştuktan sonra bir yolun karşı tarafına geçip gözlerden uzaklaştı. (CK-HİV-
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