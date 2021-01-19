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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Elazığ'da çocukların kar sevinci

Elazığ'da çocukların kar sevinci

Çocukların kar topu oynaması

Kar Topu Hatıra Fotoğrafı Kardan Adam Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Kardan adam yapması
-Ailelerin çocukları ile kar topu oynaması
-Elazığ'ın cadde ve sokaklarından kar manzaraları
-Vatandaşlardan detay
-Röportajlar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ kent merkezinde yağan mevsimin ilk karı sevinçle karşılanırken, aileleri ile parklara gelen çocuklar kardan adam yapıp kar topu oynayarak keyfini çıkardı. Elazığ’da dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent merkezi bu yıl ilk defa beyaza büründü. Uzun bir aradan sonra yağan kar, çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Aileleri ile birlikte parklara gelen çocuklar akranlarıyla kar topu oynayarak kardan adam yaptı. Gönüllerince eğlenen çocuklar, aileleri ile birlikte keyifli bir gün geçirdi. Ayrıca kar sonrası kentte de güzel görüntüler oluştu. Kar yağışını sevinçle karşıladıklarını dile getiren 10 yaşındaki Toprak Yiğit Yazıcı, “Bugün kar yağdı, çok eğleniyoruz. Kar topu savaşı yapıyoruz. Şimdi de kardan adam yapacağız. Kar dün yağdığında çok mutlu olduk ama biz sabahı bekledik gayet güzeldi” dedi.
Yağıştan sonra ailesi ile birlikte parkta güzel vakit geçirdiğini belirten 11 yaşındaki Begüm Gökçe Yardımcı ise “Bugün parka, kuzenim ve annemle beraber geldik. Oyun oynuyoruz, kar ile oynuyoruz” diye konuştu.
Vatandaşlardan Mehmet Ünüver ise kar yağışından sonra arkadaşı ile birlikte oluşan güzel manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çektirdiklerini belirterek, yağışların sürmesi için dua ettiklerini dile getirdi. (RY-HİV-
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