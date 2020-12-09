Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

Elazığ’a mevsimin ilk karı yağdı, Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu

-drone ile detay

Dolar Allah Yağan Kar Yağışı 

--ekipkerin yol açması
--kale ve eğri minare detay
--röpler
--karlardan ve ağaçlardan detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ - DRONE) ELAZIĞ

- Elazığ’a mevsimin ilk karı yağdı, tarihi Harput Mahallesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ’da merkezinde hafif yağdı, yüksek yerlerinde ise etkili oldu. Şehir merkezinde kısa süreli yağan kar bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesini beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan tarihi konaklar, hanlar, camiler ve kalenin karla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mevsimin ilk karının yağdığını aktaran Gökhan Bulut “Bende sabah erkenden çıktım geldim. Fotoğraf çekmeye başladım. Kar bolluk ve berekettir. Zaten uzun zamandır yağış olmuyor. Bu da bizi sevindirdi” dedi.
Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat ise, “Rahmeti ile inşallah barajlar dolar. Sevinçliyiz ve mutluyuz. İnşallah bol bol yağar. Fen işleri ekibi burada. Sabahtan beri tüm ekipler greyder ve kepçeler ile çalışıyor” diye konuştu.
(CK-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı