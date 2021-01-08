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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Eksi 20’ye düşen hava sıcaklığı buz tutturdu

Eksi 20’ye düşen hava sıcaklığı buz tutturdu

Buzlanan merdiven ve yol detayları

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Uttu 

-Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından detaylar
-Vatandaşlar ile röportaj
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da gece saatlerinde eksi 20'ye düşen hava sıcaklığı don etkisi yaptı. Yollar ve merdiven basamakları buz tutarken, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.Erzurum’da soğuk havalar insan hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde eksi 20'ye kadar düşen hava sıcaklığı yollarda, merdiven basamaklarında ve kapı kilitlerinde buzlanmaya neden oldu. Bazı vatandaşlar ise buzlanma nedeniyle merdivenlerde ve yollarda kaydıklarını ifade etti.
Sabah saatlerinde ise termometreler hava sıcaklığının eksi 14 derece olduğunu gösterdi.Soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanmaların insan hayatını olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, “Soğuk havalar nedeniyle Erzurum yine buz tuttu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığımızda mücadelemiz başlıyor. Buz tutan merdivenlerden inmeye çalışırken zorlanıyoruz ve kayıyoruz. Bunun dışında buz tutan yollarda yürürken de kayıyoruz. Sabah saatlerinde arabamızla iş yerine giderken yollardaki buzlanmalar nedeniyle de zorluklar yaşıyoruz. Ayrıca şu an hava sıcaklığı eksi 14 derece ve bu da gerçekten çok soğuk bir hava demek oluyor” dedi.

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