Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ekipler zorlandı, devreye kar küreme aracı girdi

Ekipler zorlandı, devreye kar küreme aracı girdi

Kar temizleme

Karayolları Kar Küreme Aracı Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 

-Çarşı
-İş makinaları

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki cadde ve sokaklarda kar birikince ekipler temizlemekte zorlandı. Karayolları ekipleri kar püskürtme aracıyla kapanan yolu ulaşıma açtı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası ekiplerin karla mücadelesi başladı.
Günlerdir karla mücadele eden ekiplere kar püskürtme aracı da yardım etti. Çatılardan düşen kar cadde ve sokaklarda yolları trafiğe kapadı. Belediye ekiplerinin yardımına karayolları ekipleri yetişti. Çarşıda işe koyulan kar püskürtme aracı yolu tekrar trafiğe açtı. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan karla mücadele eden ekiplere teşekkür etti. Aşan, ''Aralıksız yağan kar sonrası çatılarda kar birikti. Haliyle yola düştü, ekiplerimizin yardımına karayolları personelleri yetişti'' dedi.
(SG-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı