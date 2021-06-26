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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Efsanelere konu olan göl koruma altına alındı

Efsanelere konu olan göl koruma altına alındı

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( SİVAS ) -- Sivas’ta ki efsanelere konu olan Tödürge gölü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile koruma altına alındı SİVAS

Sosyal Medya Resmi Gazete Ocaklar Balık Türü Göçmen Kuş 


- Sivas’ta ki efsanelere konu olan Tödürge gölü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile koruma altına alındı. Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge göle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Kesin korunacak hassas alan” olarak tescillendi. Karar resmi gazetede yayınlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan bu kararı sosyal medya hesapları üzerinden, “Şehrimizin tüm değerli varlıklarını geleceğin emaneti biliyor, koruyarak güzelleştirmeye devam ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” ifadeleri ile duyurdu. Efsanelere konu oldu Tödürge gölünün zemininde kayıp bir yerleşim yeri olduğuna inanıldığı gibi gölün oluşumu ile ilgili de geçmişten bu güne gelen bir efsane bulunuyor. Efsaneye göre; bir adam yolunu kaybetmiş ve kendini bir köyde bulmuş. Susamış, insanlardan yardım alacağını düşünerek köye inmiş ve köylülerin kapısını çalmış. Her çaldığı kapıdan yüzü asık dönmüş. Kimse ona yardım edip su ve ekmek vermek istememiş. Adam insanlara beddua etmiş; "Kimse bana yardım etmedi, hepinizin ocağından su çıksın, her yeri bassın." diyerek köyden ayrılmış. Sonra köyün evlerindeki ocaklardan su çıkmaya başlamış ve her yer sularla kaplanmış. Sular altında kalan köy, bir göle dönmüş. Bundan sonra köyün adı Tödürge Köyü olduğundan, göle "Tödürge Gölü" denmiş. Sivas’a 50 kilo metre uzaklıkta bulunan göl, 45 metre derinliğe sahiptir. Bir çok balık türüne ev sahipliği yapan göl çevresindeki sazlıklarla dikkat çektiği gibi bir çok göçmen kuşunda uğrak yeri. Kış aylarında yüzeyi buzla kaplanan gölde yılın her mevsimi kuş gözlemciliği yapmak mümkün. (VK-GF-
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