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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
EDİRNE - Salgın sürecinde sokağa terk edilen hayvan sayısı artıyor

EDİRNE - Salgın sürecinde sokağa terk edilen hayvan sayısı artıyor

- Genel Görüntü - Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu'nun açıklaması Edirne 'de salgın sürecinde sokağa terk edilen hayvan sayısı artıyor - Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu: - "İnsanlar salgından çok etkilendi. Bu etkilenme, dolaylı olarak sokak hayvanlarına da yansıdı. İnsanlar ne yazık ki hayvanlarını terk etmeye başladı.
Sokak hayvanlarının sayısı 2 katına çıktı"EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, salgın döneminde insanların hayvanlarını terk etmeye başladığını, sokak hayvanlarının sayısının 2 katına çıktığını söyledi.

Tüm dünyada yaşanan salgın, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar bu süreçte evlerinde baktıkları hayvanları sokağa terk etti. Bu nedenle Edirne Sokak Hayvanları Barınağında bakılan hayvan sayısında artış yaşandı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, AA muhabirine, bu süreçte sokağa terk edilen hayvanların açlıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve köylerden de vatandaşların evcil hayvanlarını mücavir alana bıraktığını anlatan Tanrıkulu, sokaklarda birçok cins köpeğin kaderine terk edildiğini vurguladı. - "Barınaktaki köpek sayısı yüzde 50 arttı"Salgın sürecinde barınakta bakılan köpek sayısının yüzde 50 arttığına dikkati çeken Tanrıkulu, şöyle devam etti:"İnsanlar salgından çok etkilendi. Bu etkilenme dolaylı olarak sokak hayvanlarına da yansıdı. İnsanlar ne yazık ki hayvanlarını terk etmeye başladı.
Sokak hayvanlarının sayısı 2 katına çıktı. Burası normalde 400 kapasiteli bir barınak. Pandemi öncesi 40 ton mama alıyorsak şimdi hayvanlara 100 ton mama alıyoruz. Her geçen gün de sokağa terk edilen hayvanların sayısı artıyor."Barınakların geçici olarak hayvanları misafir ettiğini, gerekli tedavi ve bakımın ardından hayvanların tekrar sokağa bırakıldığını aktaran Tanrıkulu, vatandaşlardan bakamayacağı hayvanları almamalarını istedi.Tanrıkulu, Edirne Belediyesi olarak sadece barınakta değil, sokaklarda da 15 ayrı noktada hayvanseverlerle kedi ve köpekleri beslediklerini sözlerine ekledi.

Köpek Muhabir Evcil Hayvan Hayvan Sokak Hayvanları 

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