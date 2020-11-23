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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Öğretmenlerin fotoğrafları sergide buluştu

EDİRNE - Öğretmenlerin fotoğrafları sergide buluştu

- Sergiden detay görüntüler - Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın açıklaması Edirne 'de "o anı" yakalayan öğretmenlerin fotoğrafları sergide buluştuEDİRNE (AA) - Edirne 'de, fotoğraf tutkunu öğretmenler, "Objektifte O An" projesi kapsamında, Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapan kentin kültürel zenginliklerini tanıtmak için deklanşöre bastı. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün, 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında fotoğraf sanatına ilgi duyan öğretmenlere yönelik hayata geçirdiği projede çekilen fotoğraflar, müdürlük binası fuaye salonunda sergilenmeye başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, sergi açılışında, tarih ve kültür kenti Edirne 'yi en iyi şekilde tanıtmak ve anlatmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Proje kapsamında öğretmenlerin, birbirinden güzel fotoğraflar çektiğini ifade eden Arpacı, "Bundan sonra da Edirne 'nin tanıtımına ve kültürel hayatına katkı sunacak çalışmalarımız devam edecek. Harika bir çalışma oldu. Kentimizin güzelliklerini fotoğraflayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.
İl Müdürü Arpacı'nın "Selimiye Camisi" fotoğrafının da bulunduğu 30 fotoğraflık sergi, hafta boyunca gezilebilecek.

Öğretmenler Öğretmen Başkent Sergi Açılışı 

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