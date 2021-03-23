Edirne'de yanan ormanlar küllerinden doğuyor

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde fidan dikim etkinliğine katıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy’de fidan dikimi etkinliğine katılan Vali Canalp, buradaki programın ardından Meriç ilçesinde yazın meydana gelen orman yangını alanında incelemelerde bulundu. Vali Ekrem Canalp yaptığı açıklamada, “Yangından etkilenen bin 200 dönümlük alanın içerisinde belli kısımlardaki ağaçlar kendiliğinden yeniden yeşerdi. Belli bir orandaki ağaçlar yeşermedi ve biz yeşermemiş olan alandaki ağaçları da orman teşkilatımız ile beraber bir çalışma yaptık. Tamamını temizledik ve bu alanların tamamını şu anda yeniden ağaçlandırıyoruz. Türkiye’mizde orman sınırlarımızı sürekli genişletiyoruz. Edirne'de her yıl milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Gecen yıl 3,5 milyon fidanı Edirne’mizde toprak ile buluşturduk. Yağan yağmurlarla birlikte topraklar fidanlar için son derece uygun şartlara geldi. Şu anda ekeceğimiz fidanların da büyük ölçüde tutacağını hepimiz değerlendiriyoruz. İnşallah bir taraftan yeni orman alanlarını oluşturmaya devam edeceğiz. Bir taraftan yanan ormanlarımız var ise, tekrar yeşertmeye devam edeceğiz ve bu şekilde dünyadaki orman varlığı sürekli azalırken, orman varlığını arttıran bir Türkiye olmayı beraberce başarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Fidan dikim etkinliğine Edirne Vali Yardımcısı ve Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Güder, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, STK başkan ve yöneticileri katıldı.





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