Edirne’de son yağışlar bölge çiftçisini sevindirdi

-nehir debileri

-vatandaş röportajı



( EDİRNE )- Nehirlerde kum adacıkları ortadan kalktı, nehir debileri arttı EDİRNE



- Edirne’de, bölgesel alınan yağışlarla birlikte Meriç ve Tunca Nehirleri’nin su debileri seviyeleri mevsim normallerine yaklaştı. Kurak geçen süreçte alınan son yağışlar, bölge çiftçisini de sevindirdi. Edirne’de hemen hemen her yıl kış aylarında sel ve su taşkınlarının yaşandığı Meriç ve Tunca nehirlerinde son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su debisi seviyeleri dip seviyelere kadar düştü. Bölgede ve Bulgaristan’da alınan son yağışlarla beraber nehir debilerinde yaşanan artış ile oluşan kum adacıkları ortadan kalktı. Kurak geçen süreçte alınan son yağışlar, bölge çiftçisini de sevindirdi. DSİ'nin Kirişhane ölçüm istasyonundaki verilere göre Meriç Nehri su debisi 239 metreküp saniye, Suakacağı ölçüm istasyonundaki verilere göre Tunca Nehri su debisi ise 9 metreküp saniye olarak ölçüldü. (KU-



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