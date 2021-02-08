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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Edirne'de şimşekler geceyi aydınlattı

Edirne'de şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşeklerin çevreyi aydınlatması

Cenin Sağanak Yağış Çekim Uttu Kar Yağışı 

-Farklı açılardan çekimler

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kaydedilirken, zaman zaman şiddetli gök gürültüleriyle oluşan uğultular herkesi korkuttu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir turuncu kodla uyarılarda bulunduğu Edirne’de, beklenen sağanak yağış gece saatlerinde etkisini gösterdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırarak devam eden yağışa şimşekler de eşlik etti. Yağışla birlikte etkili olan şimşekler dakikalarca geceyi gündüz gibi aydınlattı. Şiddetli fırtına bekleniyor Meteoroloji tahminlerine göre, Edirne’de Salı günü fırtına bekleniyor. Ayrıca, Trakya’da Cumartesi gününden itibaren kuvvetli soğukların ve yer yer kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. (SU-KU-MÇ-Y)
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