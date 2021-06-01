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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

- Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Yağmur şiddetli gök gürültülü sağanak

Sağanak Yağış Akalan Şiddetli Yağış 

-Yağışlı yağmurdan kaçanlar
-Genel detay ve görüntüler
-Yağmurun yağması
-Şiddetli yağış

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'de aniden bastıran şiddetli yağış, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Edirne kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak yağış aniden bastırdı. Sağanak yağış etkisini artırarak devam ettirirken, yağışa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kentte, bazı cadde ve sokakların su bastığı görüldü.
Yağışın etkisi sürüyor.
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