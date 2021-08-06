Edirne'de gökyüzü kızıla döndü

-Vatandaşlardan röportaj

-Genel detaylar ve görüntüler



( EDİRNE ) EDİRNE



- Yunanistan’da devam eden orman yangınlarının dumanları rüzgar ile birlikte Edirne semalarına ulaşınca havanın rengi kızıllığa büründü. Edirne’de öğle saatlerinde havanın renginin aniden kızıllığa dönüştüğünü gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Gökyüzünde kızıl rengin hakim olduğunu gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak havadaki rengin sebebini sordu. Yunanistan’da devam eden orman yangınları nedeniyle meydana gelen yoğun duman ve partiküllerin rüzgar akışlarıyla taşındığı ve gökyüzünde kızıl renge bürünen bulut tabakası oluştuğu öğrenildi. “Edirne ilk defa böyle bir şey görüyor” Ali Bilgin, “Edirne 15 gündür son yılların en sıcak günlerini yaşadı. Ama bugün hava bulutlu, gördüğümüz kadarıyla havada buluttan ziyade bir toz bulutu ya da yangın yerlerinden gelen bir bulut mu duman mı olabilir. Güneş tutulmasına da benzemiyor. Edirne ilk defa böyle bir şey görüyor. Gördüğüm kadarıyla geçici bir şey yani. Bir vatandaş olarak hepimiz orman yangınlarından dolayı üzgünüz. Ciğerlerimiz yanıyor” dedi.

“Karanlık bastı havada bir hüzün var” Gülsüm Beyaz, “Kaybolmak üzere Yunanistan’daki yangınlardan Türkiye’deki, Antalya’daki yangınlardan dumanlar nerdeyse güneşi kapatıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Hiç iyiye gitmiyoruz. İnşallah tez zamanda bir yağmur yağar ve bu yangınlardan kurtuluruz. Üzülüyorum. Hepimiz için çok kötü ormanlarımız yanıyor. Hiç görmedim çok karanlık bastı burayı sanki havada bir hüzün var” dedi.

“İnşallah oradaki bölgede de yağmur yağar bu sıkıntıdan kurtuluruz” Hikmet Ayan, “Allah bizlere yardım etsin. Gerçekten çok kötü durumdayız. Bu yangınları çıkaranların Allah herhalde cezalarını verecektir. Yazık oluyor ciğerler yanıyor kolay değil. Bu kadar ağaçların tekrar yetişmesi mümkün değil. Burada da Edirne’de güneş gerçekten oranın sıcaklığından dolayı her şeyi kapatıyor. Belki de yağmur yağacak. İnşallah oradaki bölgede de yağmur yağar bu sıkıntıdan kurtuluruz. Devletimiz de yeniden ağaçlar dikip oraları yeşillendirir” dedi.

“Gökyüzünü sarı bir görüntü kaplamış” İlhami Deren “Allah yardımcımız olsun. Senelerden beri ilk defa bu kadar kötü bir şey görüyoruz. Bu sene biraz aşkın oldu. Artık ne hikmetse kuraklığın alameti mi başka bir şey mi. Çeşitli söylentiler de var ama üzülüyoruz. Bulutlu hava. Bambaşka bir hava oluşmuş atmosferde. Batı tarafından o dumanın etkisi olmuş olabilir. Atmosferin havası değişiyor. Bu kadar dumanlar gökyüzüne toplu şekilde yansıyor. Yalnız Türkiye’de değil diğer ülkelerde de bu mevcut. Allah yardımcımız olsun. Böyle yeşilim güzelim cennet vatanımızda bu ormanlar gidiyor katlediliyor. Yaşım 68 ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu ağustos ayında gökyüzünü sarı bir görüntü kaplamış. Bulut da yok bambaşka bir hava var. Renk değişmiş. Son derece üzgünüz” dedi.

(MB-

