Düzce'ye 48 saatte 179,3 kilogram yağış düştü

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( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE



- Hafta sonu etkili olan sağanak yağışın ardındanğü öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu Düzce için 'sarı uyarı' vermesinin ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Yer yer şiddetini arttıran sağanak yağışta il genelinde herhangi bir sorun yaşanmazken, ölçülen toplam yağışlarda belli oldu. Buna göre Cumartesi günü Yığılca’ya 30.8, Gölyaka Kardüz Yaylası'na 26.4, Yoğunpelit köyüne 19.6, Akçakoca’ya 14.4, Gümüşova’ya 10.8, Çilimli’ye 10.7, Cumayeri’ne 8.6, Merkez’e 8 ve Gölyaka’ya 6.8 olmak üzere toplam 136.1 kilogram yağış düştü. Pazar günü ise gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte Kardüz yaylasına 13.2, Gölyaka’ya 6, Çilimli’ye 5.7, Gümüşova’ya 5.5, Cumayeri’ne 4.8, Merkez’e 3.4, Yığılca’ya 1.9, Yoğunpelit köyüne 1.8, Akçakoca’ya 0.9 kilogram olmak üzere toplamda 43.2 kilogram yağış düştü. Böylelikle Düzce’ye 48 saat içerisinde toplamda 179.3 kilogram yağış düştü.

