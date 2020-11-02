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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Düzce’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Düzce’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Yayladan görüntü,

Deniz Seviyesi Şili 

-Kardan görüntü,
-Çiceklerin ve yeşilin üzerinde kar görüntüsü, detay.

( DÜZCE )- Kardüz Yaylasına kar yağdı DÜZCE

- Düzce'nin Gölyaka İlçesine bağlı Kardüz Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü, zirve beyaza büründü. Düzce’ye mevsimin ilk karı düştü. Gölyaka ilçesine bağlı yüksek rakımlı olan Kardüz Yaylası'nda iki gündür soğuk havanın ardından mevsimin ilk kar yağdı. Gölyaka şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden yüksekliği bin 830 metre olan Kardüz Yaylasına kar düştü.
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