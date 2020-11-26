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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
DÜZCE - Konuralp Antik Tiyatro çevresindeki tescilli evler restore edilecek

DÜZCE - Konuralp Antik Tiyatro çevresindeki tescilli evler restore edilecek

- Restore edilecek evlerden görüntüler - Başkan Özlü'nün yetkililer ile bölgede inceleme yapması - Özlü'nün açıklaması Düzce 'de Konuralp Antik Tiyatro çevresindeki tescilli evler restore edilecekDÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince, Konuralp Antik Tiyatro çevresindeki tescilli evler restore edilecek.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından bölgede daha önce tescillenen 43 yapıyı inceledi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özlü, Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde tiyatro kazı alanının çevresindeki 38 konut, 1 hamam, 1 çeşme, 1 türbe ve 2 camiden oluşan 43 yapının restorasyon ve cephe giydirmesinin gerçekleştirileceğini belirtti.
Aşama aşama ilerleyeceklerini, ilk etapta tescillenen 9 yapının restorasyonu için başvuru yapılacağını bildiren Özlü, şunları kaydetti:"Batı Karadeniz ve Düzce 'nin en kıymetli bölgelerinden Konuralp'e büyük önem veriyoruz. Restorasyon ve cephe giydirmesi için Kültür, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımızla projeyi yürüteceğiz. Kaynak tedarikini sağlayacağız. Antik tiyatro başta olmak üzere çevresindeki evler ve sokakların sağlamlaştırmasını yapacağız. Konuralp, Düzce ve bölgenin tarihidir. Tarihi Atlı Kapı ile ilgili olarak da onarım ve koruması için başvuru yapılacak. Tarihi kapıya bağlantılı surları da gün yüzüne çıkaracağız."

Restorasyon Bild Bakanlık 

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