Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce güne sisle uyandı

Düzce güne sisle uyandı

Drone görüntüsü

Gesi 

-sis denizinden görüntü
-sisin olduğu noktalardan görüntü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL-DRONE)- Sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye düştü DÜZCE

- Düzce'de etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler zaman zaman sis sebebiyle trafikte olumsuz etkilendi. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Düzce’nin en yüksek kesimlerinden birisi olan Bahçeşehir bölgesinde evler, sis bulutunun arasında kaldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı