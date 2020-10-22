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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Düzce’de yoğun sis

Düzce’de yoğun sis

Trafikte ilerleyen araçların görüntüsü

Güneşli Hava Güneşli Irak 

-Yayaların görüntüsü
-Asar Deresinin görüntüsü
-detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de sis kentteki yaşamı etkiliyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Düzce’de gece ve sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle kent merkezinde yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen Düzce’de araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İşe gedenler ise soğuk ve sis ile mücadele ediyor. Sis öğlen saatlerinde etkisini azaltırken yerini ise güneşli havaya bırakıyor. Sis kaplı kentte uçuşan kuşlarda seyri güzel görüntüler ortaya çıkarttı.
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